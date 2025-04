Американският актьор Антъни Куин е известен с образите си на страстни герои, белязани от брутална и първична мъжественост. Той участва в над 100 филмови, телевизионни и сценични роли между 1936 и 2002 г. Куин е двукратен носител на наградата „Оскар“, номиниран е и за пет награди „Златен глобус“, две награди БАФТА и една награда „Тони“. Днес се навършват 110 години от рождението му.

В дългата си кариера той изиграва много националности - от мексиканец, ескимос, грък, италианец, панамец, хаваец, китаец, японец чак до индиец. Антъни Куин е известен с ролите си в филми като „Зорба гъркът“, „Лорънс Арабски“, „Авантюристът“ и много други.

Куин печели два „Оскар“-а за най-добър актьор в поддържаща роля - първия през 1952 г. за филма „Да живее Сапата!“, а втория четири години по-късно за ролята на художника Пол Гоген във филма „Жажда за живот“.

Въпреки че е единствено номиниран за „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си на гърка Зорба, тя остава може би най-запомнящата се в неговата кариера.

„Забавно е, че един от любимите ми герои във всичките ми филми беше гъркът Зорба“, казва той пред „Лос Анджелис Таймс“. „И мисля, че откакто го изиграх, все повече приличам на Зорба“, казва той.

Anthony Quinn ne savait pas danser le sirtaki. Il l’a inventé sur le tournage de « Zorba le Grec »… à cause d’une blessure au pied.

Et c’est devenu l’une des scènes les plus mythiques du cinéma. pic.twitter.com/RCKL4fUmRk