Цената на яйцата в САЩ за поредна година е доста висока на Великден, което доведе до търсене на нестандартни алтернативи. Заради огнище на птичи грип и недостиг на кокошки носачки средната цена на дузина яйца достигна рекордните 6,23 щатски долара през март. Това е с 60,4% повече спрямо предходната година.

Сред най-популярните алтернативи, към които американците бяха принудени да прибегнат, са боядисани картофи, маршмелоу, дори камъни. В TikTok и Instagram инфлуенсъри показаха как украсяват нестандартни "яйца", като видеата събират милиони харесвания.

Idc how expensive eggs get, you’ll never me catch painting no mf potato’s https://t.co/9GJ0kcTqRH