Гигантска скулптура на магьосника Гандалф, яхнал орел, напуска завинаги летище Уелингтън в Нова Зеландия, съобщава АП. В продължение на повече от десетилетие пътниците на новозеландското летище излитаха под фигурите на два гигантски орела от филмите „Хобит“, като единият носеше гръмогласния магьосник Гандалф.

С крила с дължина 15 метра и тегло от по 1,1 тона, тези скулптури радваха туристите и понякога стряскаха децата от 2013 г. насам. Животът им не беше без събития – една от фигурите се откъсна от окачването си по време на силно земетресение през 2016 г. и падна в залата на терминала. За щастие, инцидентът се размина без пострадали.

Този месец обаче величествените създания, символизиращи връзката на столицата с филмите „Властелинът на пръстените“ и „Хобит“ на Питър Джаксън, ще бъдат свалени и прибрани завинаги, съобщиха от летището.

„Искаме да обновим тематичната украса, вдъхновена от „Властелинът на пръстените“, каза главният изпълнителен директор на летище Уелингтън Мат Кларк.

Решението предизвика тъга у някои пътници. „Разбива ми сърцето“, каза Верити Джонсън, която в понеделник седеше под орела в зоната за хранене. Скулптурите я впечатлили още като дете. „Моля, моля, преосмислете това“, отправи апел тя.

„Да ги махнете е неновозеландско“, пошегува се друг посетител, Майкъл Паркс.

