Принц Луи, добре познат на всички с чаровните си и често пъти пакостливи прояви, отново успя да привлече погледите към себе си. Седемгодишният кралски наследник беше заснет в няколко забавни момента по време на тържествата в Лондон, посветени на Деня на победата в Европа.

Докато стоеше до по-големия си брат, принц Джордж, за да наблюдават внушителното военно шествие, Луи не пропусна да покаже своята закачлива страна. В един комичен миг той беше уловен да върти очи на единадесетгодишния си брат, предизвиквайки усмивки сред наблюдаващите.

Но това не остана единствената му щуротия за деня. Луи имитира по-големия си брат, като отместваше бретона от лицето си по същия начин, по който го направи Джордж, но добави малко от своята запазена марка закачлив стил към движението, докато замяташе косата си настрани.



Преди официалната част на парада, Луи показа и своята грижовна страна. Той беше заснет в трогателен момент с баща си принц Уилям, като старателно изтупваше военната му униформа.



На кадрите се вижда и как малкият принц дори леко дръпва елементи от униформата на баща си, предизвиквайки усмивки.

Снимка: АП/БТА

В типичния си стил, докато чакаше началото на парада, Луи не пропусна и да се изплези закачливо.

