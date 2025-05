Политици от цял свят поздравяват новия папа.

„Поздравления на кардинал Робърт Превост, който току-що беше избран за папа. Такава чест е да разбера, че е първият американски папа. Какво вълнение и каква голяма чест за нашата страна. Очаквам с нетърпение срещата си с Лъв XIV. Това ще бъде много значим момент”, написа Тръмп в социалната си мрежа „Truth Social" .

Италианският премиер Джорджа Мелони поздрави „мощния призив за мир”, който папата отправи в първата си реч пред събралото се множество на площад „Свети Петър”. „В момент, белязан от конфликти и неспокойствие, думите му от Лоджата на благословиите са мощен призив за мир, братство и отговорност”, написа Мелони в X.

Председателите на Европейския съвет и Европейската комисия – Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен, поздравиха новоизбрания папа, предаде БГНЕС.

„Сърдечно приветствам избора на новия папа Лъв XIV, който е момент на надежда за милиони хора по целия свят. В тези времена на разделение и несигурност неговото духовно лидерство може да вдъхнови единство, състрадание и мир”, написа Коща в социалната мрежа Х. Той отбеляза, че ЕС и Ватикана „споделят дълбока ангажираност към човешкото достойнство”. „Очаквам с нетърпение да работим заедно в общото ни стремеж към общото благо”, добавя Коща.

В поздравителния си адрес Фон дер Лайен пожела на новия папа да носи вдъхновение чрез своята ангажираност към мира. „Пожелаваме му неговият понтификат да бъде ръководен от мъдрост и сила, докато той води католическата общност и вдъхновява света чрез своята ангажираност към мира и диалога”, написа председателят на ЕК.

Германският канцлер Фридрих Мерц също поздрави новоизбрания папа, предаде БГНЕС. „Чрез ролята си вие давате надежда и напътствия на милиони вярващи по целия свят в тези трудни времена“, заяви Мерц.

Френският президент Еманюел Макрон определи като исторически момент избора на Робърт Франсис Превост за нов папа. „Исторически момент за Католическата църква и нейните милиони верни. Към папа Лъв XIV, към всички католици във Франция и по света, отправям братско послание“, написа Макрон в социалната мрежа Х. „На този 8 май нека новото папство бъде носител на мир и надежда“, добавя Макрон.

Британският премиер Кир Стармър определи избора на Лъв XIV като „значим момент на радост за католиците” и заяви, че очаква с нетърпение да работи с новия американски понтиф. „Избирането на папа Лъв XIV е дълбоко значим момент на радост за католиците в Обединеното кралство и по целия свят и поставя началото на нова глава в ръководството на Църквата и в света“, заяви Стармър. „Папа Лъв е първият американски папа. Това е знаменателен момент”.

Испанският министър-председател Педро Санчес заяви, че се надява новоизбраният папа Лъв XIV да „допринесе за засилване на диалога и защитата на човешките права“.

„Дано понтификатът му допринесе за укрепване на диалога и защитата на човешките права в един свят, който се нуждае от надежда и единство“, написа Санчес в Х.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му дълбоко цени подкрепата на Светия престол на международното право и осъждането на руската агресия. „Поздравления на Негово Светейшество папа Лъв XIV по случай избирането му на престола на Свети Петър и началото на неговия понтификат”, написа Зеленски в X.„Украйна дълбоко цени последователната позиция на Светия престол в подкрепа на международното право, осъждането на военната агресия на Руската федерация срещу Украйна и защитата на правата на невинните цивилни граждани. В този решителен за страната ни момент се надяваме на постоянна морална и духовна подкрепа от страна на Ватикана в усилията на Украйна за възстановяване на справедливостта и постигане на траен мир. Пожелавам на Негово Светейшество Лъв XIV мъдрост, вдъхновение и сила – както духовна, така и физическа – при изпълнението на благородната му мисия. Ad multos annos!“, пише още той.

Руският президент Владимир Путин пожела „успех“ на новоизбрания папа Лъв XIV. Путин изрази надежда, че американският понтиф ще се ангажира в „конструктивен диалог“ с Кремъл, предава БГНЕС. „Уверен съм, че конструктивният диалог и сътрудничеството, установени между Русия и Ватикана, ще продължат да се развиват на основата на християнските ценности, които ни обединяват“, заяви руският президент в послание, разпространено от Кремъл.

Българските политици

„Поздравления на новия папа Лъв XIV! Нека работи с мъдрост и отдаденост за един по-мирен свят и за диалог между всички. Убеден съм, че той ще бъде защитник на слабите и нуждаещите се по света. България високо цени приятелските си отношения със Светия престол”, пише премиерът Росен Желязков.

​Председателят на НС Наталия Киселова поздрави новоизбрания предстоятел на Римокатолическата църква папа Лъв Четиринадесети, съобщават от пресслужбата на парламента.

В поздравителен адрес до папа Лъв Четиринадесети председателят на парламента изразява своята увереност, че в дейността му като духовен водач на най-голямата християнска общност в света винаги ще среща искрената приятелска подкрепа от българския народ. „Сигурна съм, че избирането Ви за нов папа ще бъде посрещнато с радост от всички представители на католическата общност в България", подчертава Наталия Киселова.

„Вярвам, че доверието на мнозинството от кардиналите, участвали в конклава при определянето Ви за 267-и папа, е израз на високата им оценка за Вашите неоспорими духовни и нравствени качества. Сигурна съм, че те, както и добротворното наследство от Вашия предшественик – папа Франциск, ще Ви помогнат да се справите с трудната и отговорна мисия, с която Ви удостоиха Вашите братя по призвание“, се посочва в поздравителния адрес на председателя на Народното събрание. Наталия Киселова пожелава на папа Лъв Четиринадесети дълги години да се радва на добро здраве и умело да направлява своето голямо паство, пръснато по всички краища на Земята.

„Сърдечни поздравления за новоизбрания папа Лъв XIV! Нека мисията му бъде водена от мъдрост, нека бъде глас на мира и състраданието. България цени приятелството си със Светия престол и занапред ще продължим връзките си с уважение и споделени ценности”, пише лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи.

„Мюсюлманското изповедание в България следи с уважение процесите в другите вероизповедания. Изборът на папа Лъв XIV е въпрос от значение за католическата общност по света, и ние изразяваме уважението си към техния избор и институции. Като изповедание, насочено към междурелигиозен диалог, добросъседство и мирно съжителство, ние приветстваме всяка стъпка, насърчаваща разбирателство и сътрудничество между религиите. Надяваме се новоизбраният папа да бъде мост за мир, толерантност и съвместно решаване на глобалните предизвикателства”, се казва в позиция от главното мюфтийство.

„Поздравяваме Римокатолическата църква с избора на папа Лъв XIV и му пожелаваме успех”, написа Максим Делчев, председател на Централен израилтянски духовен съвет.

