Легендарният автор на „Денят на чакала“ Фредерик Форсайт почина на 86-годишна възраст след кратко боледуване.

Бившият агент на MI6 , който става един от най-младите пилоти на Кралските военновъздушни сили на 17 години, а след това и журналист, публикува повече от 25 книги през живота си. Остроумният сюжет на дебютния роман на Форсайт „Денят на чакала“ продължава да грабва читателите и днес.

Снимка: Getty Images

♦ Литературният агент на автора Къртис Браун разкри, че той е починал у дома, заобиколен от семейството си.

♦ Агентът на Форсайт - Джонатан Лойд, сподели в изявление:

„Скърбим за кончината на един от най-великите автори на трилъри в света“, каза той.

"Само преди няколко седмици седях с него, докато гледахме нов и трогателен документален филм за живота му - „С мои ​​думи“, който ще бъде пуснат по-късно тази година - и си спомних за един изключителен, добре изживян живот.

След като служи като един от най-младите пилоти на Кралските военновъздушни сили (RAF), той се насочва към журналистиката, използвайки дарбата си за езици на немски, френски и руски, за да стане чуждестранен кореспондент в Биафра.

„Потресен от видяното и използвайки опита си по време на служба като агент на Тайните служби, той написа първия си и може би най-известен роман „Денят на чакала“ и мигновено се превърна в автор на световни бестселъри.“

Снимка: Getty Images

„Той ще ни липсва много - на семейството си, на приятелите си, на всички нас в Къртис Браун и на милионите му фенове по целия свят - въпреки че книгите му, разбира се, ще живеят вечно”, допълни още Лойд.

Форсайт е публикувал повече от 25 книги, включително "Досието O.D.E.S.S.A." и „Кучетата на войната“, и е продал 75 милиона книги по целия свят, каза още агентът.

Снимка: Getty Images

Неговият издател Бил Скот-Кер каза: „Все още четени от милиони по целия свят, трилърите на Фреди определят жанра и все още са еталон, към който се стремят съвременните писатели. Той оставя след себе си несравнимо наследство, което ще продължи да вълнува и забавлява години наред.“

Тайният агент, който се превърна в легендарен писател

Роден в Кент през 1938 г., Форсайт се присъединява към Кралските военновъздушни сили на 18-годишна възраст, преди да стане военен кореспондент за BBC и Reuters. През 2015 г. той разкри, че е работил и за британската разузнавателна агенция MI6 повече от 20 години.

Много от неговите измислени сюжети са вдъхновени от реалните му преживявания по света.

Той се превръща във важно име в литературата още с първия си роман - „Денят на чакала“, от 1971 г., който написва, когато е безработен.

Total sadness to hear my friend #FrederickForsyth, author, has passed. Wonderful memories of such a marvelous trip to India with his late wife Sandy. His academic knowledge of places, palaces & geography was bar none. He’ll be much missed for so many reasons. RIP dear Freddie pic.twitter.com/HCEvon9R2v