Снимка на принца на Уелс с още едно поколение – този път кученца – беше публикувана в социалните мрежи от двореца Кенсингтън по повод неговия 43-ти рожден ден. Снимката, направена от принцесата на Уелс, показва принц Уилям с техния кокер шпаньол Орла и три от нейните четири наскоро родени кученца.

Посланието към принц Уилям е подписано онлайн „с любов“ с инициалите на Катрин и децата им – Джордж, Шарлот, Луи – и „кученцата“, плюс емотикон с лапичка. Кадърът е направен в Уиндзор по-рано този месец.

Happy birthday! Love C, G, C, L, Orla and the puppies! 🐾 pic.twitter.com/1lgNT1o2pK