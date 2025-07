Мъж загина при внезапно наводнение, предизвикано от проливни дъждове в северозападната част на Италия.

70-годишният мъж е бил връхлетян от порой от вода и кал, след като слязъл от своя ван в алпийското градче Бардонекя, разположено в област Пиемонт, на около 90 километра западно от Торино, близо до френската граница.

BREAKING: 🚨🚨 Massive flash flood happening now in Bardonecchia, Italy, due to heavy rainfall in the Western Alps. The mayor has ordered residents to stay indoors and avoid driving. pic.twitter.com/WyRvRem2dK

„Все по-често сме изправени пред извънредни ситуации, причинени от метеорологични явления, които преди наричахме изключителни, но днес те вече са почти обичайни“, заявиха местните власти, цитирани от АФП.

Кметът на града предупредил жителите още следобед да не напускат домовете си и да не се доближават до мостове, след като лошото време предизвикало излизането от коритото на реката Фрежус.

Видео кадри показаха как черни и бушуващи води заливат коритото и изхвърлят кал.

Пожарникарите са спасили поне 10 души, попаднали в капан от водата, включително хора, останали блокирани в автомобилите си, съобщават италианските медии.

Severe flash floods on the frejus river, triggered by very intense afternoon thunderstorms in Bardonecchia, Italy.



The municipality has issued an emergency alert, urging residents and tourists to stay home, avoid bridges, and not to travel. (June 30, 2025) pic.twitter.com/BEO7zt5twX