Новината за трагичната загуба на звездата на "Ливърпул" и националния тим на Португалия Диого Жота предизвика вълна от трогателни послания, отправени от спортисти, високопоставени политици и футболни фенове. Жота и брат му Андре загинаха в жестока катастрофа в Испания в четвъртък сутринта.

The Liverpool and Portugal forward died alongside his brother Andre Silva in the car accident in the early hours of 3 July.



Click here for updates ➡️ https://t.co/Jmpl9M0TdK pic.twitter.com/TxB5eaKd6c — Sky News (@SkyNews) July 3, 2025

В страниците си в социалните мрежи португалският национален отбор написа, че Жота е бил не само "фантастичен играч, но и необикновен човек, уважаван изключително много както от съотборниците, така и от съперниците си".

"Загубихме двама шампиони. Тяхната загуба нанася непоправима щета на португалския футбол и ние ще направим всичко възможно, за да пазим наследството им", написаха още от националната селекция.

От тима обявиха още, че предстоящият двубой на Европейското първенство за жени между Португалия и Испания ще започне с минута мълчание в памет на Жота.

Роналдо: Това просто няма смисъл...

"Това просто няма смисъл. Точно сега играехме заедно в националния отбор, ти наскоро се ожени... Почивайте в мир, Диого и Андре! Ще ни липсвате". С тези думи звездата на португалския футбол Кристиано Роналдо изрази скръбта си от загубата на своя приятел и съотборник.

Снимка: gettyimages

Той поднесе съболезнования на семейството на Жота и допълни: "Знам, че той винаги ще е до вас".

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

"Ливърпул": Съкрушени сме!

"Съкрушени сме! Няма да правим повече коментари на този етап и молим за уважение към личното пространство на семейството, приятелите, съотборниците на Диого и Андре. Ще продължаваме да подкрепяме всички тях!", написаха от ръководството на последния отбор на Жота.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Скръбта на съперниците

Грандовете на английския футбол "Манчестър Юнайтед", "Манчестър Сити" и "Евертън" също изказаха съболезнования на близките и приятелите на загиналите футболисти.

Our deepest condolences are with the loved ones of Diogo Jota and his brother, Andre, and everyone connected with Liverpool FC following today’s heartbreaking news. — Manchester United (@ManUtd) July 3, 2025

Българската легенда Христо Стоичков също не остана безразличен към трагичната новина.

"Животът може да е толкова хубав, но и толкова жесток! Не мога да повярвам! Двама млади мъже, двама отлични футболисти вече ги няма! Най-искрени съболезнования към близките на Диого Жота и Андре Силва! На всички техни фенове в "Ливърпул" и "Пенафиел"! На целия футбол! You will never walk alone!", написа той в социалните мрежи.

Съболезнования от високопоставени политици

"Днес е тъжен ден за футбола и за спорта като цяло. Новината за смъртта на Диого Жота - спортист, който прослави Португалия, и неговия брат, е трагична и неочаквана", написа португалският премиер Луиш Монтенегро.

Британският му колега Киър Стармър също поднесе съболезнования на близките на футболистите. "Нашите мисли са с тях", каза пред журналисти министър-председателят.

Редактор: Маргарита Стоянчева