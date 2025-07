Снегът и ледът, натрупани в Швейцарските Алпи през зимата, вече са се стопили, отбелязвайки най-ранното настъпване на критичния праг, известен като "Ден на загубата на ледници", предаде АФП, позовавайки се на швейцарската мониторингова служба.

Опасна тенденция: Само за 2024 година са загубени 450 гигатона лед (ВИДЕО)

Според групата за наблюдение на ледниците GLAMOS всяко по-нататъшно топене между сега и октомври ще доведе до намаляване на размера на швейцарските ледници.

Критичният праг обикновено се достига през август и ранното му настъпване е поредният удар върху 1400-те ледника в Швейцария, които се свиват с тревожни темпове.

"Денят на загубата на ледници е достигнат в Швейцария", написа ръководителят на мониторинговата служба Матиас Хус в социалната мрежа Х, обяснявайки, че снеговалежите са били малко, а месец юни е бил вторият най-топъл в историята.

Results are based on intermediate observations on 12 Swiss glaciers acquired in the frame of @glamos_ch combined with modelling.

Little winter snow and the 2nd warmest June have led to this situation.

Final results on glacier loss 2025 to be published on 1 Oct@VAW_glaciology pic.twitter.com/OcRc9UeMFB