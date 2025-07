Десетки полети от и до индонезийския полуостров Бали бяха отменени, след като вулкан изхвърли в небето колосално количество пепел, Стълбът бил с височина 18 км, съобщават местните власти.

Смушенията в авиационния график идват само няколко седмици, след като същият вулкан доведе до отмяна на десетки полети от и до популярния курортен остров, предаде АФП.

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки на туристическия остров Флорес е изригнал в 11:05 ч., съобщават от Агенцията по вулканология. До този момент няма информация за жертви.

Нивото на изхвърлената лава надвишава най-високото такова за вулкана след изригване през ноември 2024 г., което уби деветима души и рани десетки.

Вулкан в Индонезия изригна и изхвърли 11-километров стълб пепел (ВИДЕО)

„Няколко авиокомпании, обслужващи маршрути до Лабуан Бахо на остров Флорес, Австралия, Сингапур и Южна Корея, потвърдиха информацията за отмяна и закъснения“, посочи той.

Шахаб каза, че авиокомпаниите с промени в графика са Virgin Australia, Jetstar Airways и AirAsia Indonesia.

