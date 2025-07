Фентъзи антиутопията „Разделение“ (Severance) се открои с най-много номинации за тазгодишните награди „Еми“ – общо 27, което я нарежда начело сред драматичните продукции, докато комедийният сериал „Студиото“ (The Studio) поведе в своята категория с 23 номинации, съобщават АП и "Ройтерс".

Мартина Апостолова: Прекрасно е, че България е част от значимо събитие като журирането на престижните награди Emmy®

Престижните отличия, които се присъждат ежегодно от около 20 000 членове на Американската академия за телевизионни изкуства и науки, отдават признание на постиженията в телевизионната индустрия – от развлекателни програми до новинарско и документално съдържание.

Драматичните сериали, номинирани за най-добра продукция, са „Андор“ (Andor), „Рай“ (Paradise), „Разделение“, „Бавни коне“ (Slow Horses), The Diplomat, „Спешни случаи в Питсбърг“ (The Pitt), „Последните оцелели“ (The Last of Us) и „Белият лотос“ (The White Lotus).

В категорията за най-добър комедиен сериал ще се състезават „Хитринки“ (Hacks), „Мечката“ (The Bear), „Студиото“, „Убийства в сградата“ (Only Murders in the Building), „Начално училище „Абът“ (Abbott Elementary), Nobody Wants This, Shrinking и „Какво правим в сенките“ (What We Do in the Shadows).

Елена Атанасова: Вълнуващо е България да участва в журирането на престижните награди Emmy®

За най-добър лимитиран сериал са номинирани „Юношество“ (Adolescence), „Черното огледало“ (Black Mirror), Dying For Sex, „Чудовища: Историята на Лайл и Ерик Менендес“ (Monster: The Lyle and Erik Menendez Story) и „Пингвина“ (The Penguin).

За най-добър актьор в драматичен сериал са номинирани Стърлинг Браун („Рай“), Гари Олдман („Бавни коне“), Педро Паскал („Последните оцелели“), Адам Скот („Разделение“) и Ноа Уайли („Спешни случаи в Питсбърг“).

Номинирани за отличието за най-добра актриса в драматичен сериал са Кати Бейтс („Матлок“), Шарън Хорган („Лоши сестри“), Брит Лоуър („Разделение“), Бела Рамзи („Последните оцелели“) и Кери Ръсел (The Diplomat).

За „Еми“ в категорията за най-добър актьор в комедиен сериал си съперничат Сет Роугън („Студиото“), Мартин Шорт („Убийства в сградата“), Джеръми Алън Уайт („Мечката“), Адам Броуди (Nobody Wants This) и Джейсън Сигъл (Shrinking).

Номинирани за отличието за най-добра актриса в комедиен сериал са Узо Адуба (The Residence), Кристен Бел (Nobody Wants This), Куинта Брансън („Начално училище „Абът“), Джийн Смарт („Хитринки“) и Айо Едибири („Мечката“).

Част от категориите, сред които токшоу и риалити състезания, бяха оповестени по-рано в предаването CBS Mornings – номинирани в първата подкатегория са The Daily Show with Jon Stewart, Jimmy Kimmel Live и The Late Show with Stephen Colbert, а във втората – The Amazing Race, RuPaul's Drag Race, „Сървайвър“, Top Chef и The Traitors.

Церемонията по връчването на 77-ите награди „Еми“ ще се проведе на 14 септември в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис и ще бъде излъчена по CBS.

Редактор: Мария Барабашка