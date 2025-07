Руският национален авиопревозвач „Аерофлот“ беше принуден да отмени 42 полета, включително до Екатеринбург, Красноярск, Мурманск, Санкт Петербург, Казан, Минск и Ереван, вследствие на срив в информационните системи.

Като официална причина властите посочват повреда в информационната система на аеропорта в резултат на хакерска атака. От компанията заявиха, че работят по възстановяване на нормалната работа „възможно най-бързо“.

Отговорност за атаката поеха украинската хакерска група „Silent Crow“ и беларуската „Cyber Partisans“, които в съвместно изявление казват, че нападението е унищожило повече от 7000 сървъра и е дало достъп до личните компютри на част от служителите. Те заплашиха също, че че ще публикуват личните данни на всички руснаци, летели с „Аерофлот“.

Belarusian hackers hit #ruZZian Aeroflot: the group Silent Crow claims to have completely destroyed the airline’s internal IT infrastructure.



The hackers said they had been inside Aeroflot’s corporate network for a year, pic.twitter.com/pyPHtjogQ3