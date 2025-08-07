Министерството на образованието предлага по-строги правила, които да засилят контрола при еднодневните ученически екскурзии. Вече ще се изисква учебните заведения - училищата и детските градини - да информират три институции предварително за кратките пътувания, както следва:

► Регионалните управления на образованието;

► ИА „Автомобилна администрация“;

► „Пътна полиция“.

Целта на новите мерки е да се гарантира безопасността на децата по време еднодневните екскурзии. Досега изискването за уведомяване се отнасяше само за по-дълги пътувания с нощувки.

Не по-късно от 24 часа преди екскурзията, директорът на учебното заведение трябва да предостави подробна информация за маршрут, начален и краен пункт, дата и час на тръгване, както и очакваното време на пристигане.

Ще се изисква и информация за превозвача: данни за фирмата и сключения договор, а при превоз за собствена сметка – заповедта на директора.

„Важно е да има мерки, които да защитят живота и здравето на децата. Смятам, че такива с нововъведения до голяма степен учители и директори вече са свикнали – ние винаги уведомяваме началниците на Регионалното управление за екскурзиите”, каза в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS директорът на Първа английска гимназия Александър Чакмаков.

Той обясни още, че с промените и включването на органите на МВР в тези доклади може да се гарантира сигурността на пътуването без значение в кое населено място ще е то, дори и с оглед проверки на водачите на автобусите.

„С новите промени ще бъде важно детските екскурзии да се организират от колеги с опит – най-малко се е случвало пътните органи да очакват автобусите за някои екскурзии за проверка на дадена локация или под даден час, но групата закъснява. Това се случва и заради липса на кадри”, посочи председателят на Българската асоциация на туристическите агенции Одисей Спасов. Той обясни още, че при ученически екскурзии е изключително важно да се поддържа най-високата степен на качество и безопасност.

Репортер: Рая Ваташка

Редактор: Цветисиана Костова