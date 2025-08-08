Снимка: iStock
От прокуратурата съобщиха, че разследват Миро Пашата и Емо Черния за участие в организирана престъпна група
12 души са задържани при акцията на ГДБОП във Велико Търново. Разкрита е организирана престъпна група, информират от Окръжната прокуратура.
В четвъртък се проведе мащабна акция на ГДБОП по линия на наркоразпространението. По информация на NOVA сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ в региона, както и Мирослав Пашов, познат още като Миро Пашата.
На петима от задържаните са повдигнати между 21 и 28 обвинения за престъпления, извършвани в продължителен период от време. За тези петима прокуратурата е внесла искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, тъй като е налице реална опасност да се укрият или да извършат нови престъпления. Те са участвали в престъпна група, създадена още през 2014 г., а двама от тях са обвинени като създатели и ръководители на структурата. За останалите седем обвиняеми са определени парични гаранции между 3 000 и 6 000 лева.
От обвинените лица 11 са български граждани, а сред арестуваните е и мъж с латвийско гражданство, обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол за престъпления, свързани с наркотици. Те са на възраст между 37 и 67 години и всички са с криминални регистрации.
„Касае се за организирана престъпна група, която е възлагала извършването на редица престъпления, включително насилие и рекет“, заяви говорителят на Окръжна прокуратура – Велико Търново Илиан Благоев.
При проведени претърсвания на 27 обекта и 11 автомобила са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми.
„Проведено е цялостно и пълно разследване, при което са събрани достатъчно доказателства за извършени престъпления от 12 лица“, съобщи окръжният прокурор Христов.
„В операцията се включиха над 140 служители на ГДБОП. Действията бяха координирани на територията на Велико Търново, София, Русе, Варна, Асеновград и още няколко населени места. Получихме съдействие от множество служители на местните дирекции на МВР“, посочи Борислав Трайков, началник на отдел „Контратероризъм“ в ГДБОП.
В публикация във Facebook министърът на вътрешните работи Даниел Митов поздрави ГДБОП за "мащабната и изключително професионално проведена операция, довела до неутрализирането на организирана престъпна група, извършвала насилствени действия на територията на страната".
