12 души са задържани при акцията на ГДБОП във Велико Търново. Разкрита е организирана престъпна група, информират от Окръжната прокуратура.

В четвъртък се проведе мащабна акция на ГДБОП по линия на наркоразпространението. По информация на NOVA сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ в региона, както и Мирослав Пашов, познат още като Миро Пашата.

На петима от задържаните са повдигнати между 21 и 28 обвинения за престъпления, извършвани в продължителен период от време. За тези петима прокуратурата е внесла искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, тъй като е налице реална опасност да се укрият или да извършат нови престъпления. Те са участвали в престъпна група, създадена още през 2014 г., а двама от тях са обвинени като създатели и ръководители на структурата. За останалите седем обвиняеми са определени парични гаранции между 3 000 и 6 000 лева.

От обвинените лица 11 са български граждани, а сред арестуваните е и мъж с латвийско гражданство, обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол за престъпления, свързани с наркотици. Те са на възраст между 37 и 67 години и всички са с криминални регистрации.

„Касае се за организирана престъпна група, която е възлагала извършването на редица престъпления, включително насилие и рекет“, заяви говорителят на Окръжна прокуратура – Велико Търново Илиан Благоев.