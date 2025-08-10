Снимка: БТА
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че уреждането на конфликта трябва да се основава на настоящата фронтова линия
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предадоха световните агенции.
В интервю за „Фокс Нюз“ Ванс каза, че не смята, че би било продуктивно Путин да се срещне със Зеленски, преди да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Зеленски благодари на европейските лидери за съвместното изявление за мира в Украйна
За уреждането на конфликта в Украйна САЩ се водят от настоящото състояние на фронтовата линия и искат да намерят решение, с което „биха могли да живеят“ и Русия, и украинците, посочи Ванс.
„Ако вземем предвид настоящата линия на съприкосновение между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем споразумение, с което и руснаците, и украинците биха могли да живеят относително мирно“, каза той.
Белият дом: Тръмп е готов на среща с Путин и Зеленски в Аляска, но се планират двустранни разговори
Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите относно конфликта в Украйна, но счита, че е необходимо да им се даде шанс, каза още Ванс.
Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна
„Президентът и аз смятаме, че Америка трябва да спре да финансира украинската военна индустрия (...) Американците са уморени да изпращат парите си, данъците си за този конфликт“, заяви американският вицепрезидент.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни