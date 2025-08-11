Американският президент Доналд Тръмп коментира предстоящата си среща с руския си колега Владимир Путин. Той заяви, че би желал примирие, но ако нещата не се получат, ще си тръгне.

Тръмп отхвърли твърденията, че се готви да предаде на Русия част от украинските територии с думите, че ще има размяна, но ще се опита да върне част от териториите на Киев.

Същевременно полският премиер Доналд Туск обяви, че не може да се променят граници със сила. След консултации между европейските лидери през уикенда, той излезе с ясна позиция, че Европа не може да позволи на Русия да се облагодетелства от инвазията на Украйна.

По-рано днес стана ясно, че Вашингтон преговаря с Москва на срещата в Аляска да присъства и Украйна.

„За нас въпросът за териториалната цялост на Украйна и нейния суверенитет е не само въпрос на солидарност с нашия съсед, но преди всичко въпрос на нашата сигурност”, каза премиерът Доналд Туск.

