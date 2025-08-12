В началото на юли учени откриха нова, средно голяма комета с телескопи от обсерватория в Чили. Произходът ѝ е извън нашата Слънчева система, а в края на октомври се очаква да се доближи на 200 милиона километра от Земята. Наред с научния интерес обаче се появи и теория, че обектът може да е с изкуствен произход.

На тази снимка, заснета с космическия телескоп „Хъбъл“, виждаме междузвездния обект 3I/ATLAS, който преминава през Слънчевата система с изумителна скорост.

Изкуство в космоса: Подготвят първата по рода си арт галерия на Луната

„За нас това със сигурност е комета. В момента тя се движи със скорост от порядъка на 60 километра в секунда. Или това са около 220 хиляди километра в час“, коментира доц. Никола Петров.

Скоростта ѝ е толкова голяма, че би позволила в рамките на час да се обиколи Земята над пет пъти. С приближаването си към Слънцето гравитацията ускорява кометата и тя започва да се движи все по-бързо, но откъде точно идва, остава неясно.

„Фактът, че е твърд обект – комета или астероид, означава, че е абсолютно сигурно, че идва от планетна система или от звезда, подобна на нашето Слънце, с неизключително голяма възраст“, допълва доц. Петров.

Кометата се наблюдава и от Националната астрономическа обсерватория „Рожен“, откъдето са направили комбинирано изображение от 275 кадъра. На него белите ивици са звезди, а самата комета е бялото „петно“ в центъра. Астрофизикът от Харвардския университет Ави Льоб обаче има съвсем различна теория – че 3I/ATLAS не е комета, а е изпратен от извънземна цивилизация.

„Необичайното в траекторията му е, че се приближава много близо до планети като Юпитер, Марс или Венера. Това може да означава, че е бил проектиран за разузнавателна мисия. Човек може да си представи по-напреднала от нас цивилизация с дългосрочна цел. Въпросът е каква е тази цел?“, пита Ави Льоб.

Отговори на екзистенциални въпроси търси и Недялко от Хасково. От години той преследва и снима необичайни обекти в небето и споделя кое го е впечатлило най-много.

„Най-впечатляващото – обект като змия. Движи се като лък. Нямах просто с какво да го снимам. Тъмен обект в небето, изправя ти космите на гърба“, разказва Недялко Костадинов.

След като научава за обекта 3I/ATLAS и за теорията на Ави Льоб, той допуска, че може и да не става дума за комета.

„Всичко е възможно, но аз не очаквам някой да го каже. Ясно е, че не сме сами.“, смята Недялко Костадинов.

За доц. Никола Петров обаче спор няма – 3I/ATLAS е естествено тяло, което е доказано от наблюденията на стотици телескопи по света. Ученият развенчава и опасенията за евентуален сблъсък.

„Няма как да се притесняваме от това, че, видиш ли, кометата ще се удари в нас или още по-малко – че космически кораб се е насочил към нас, за да кацне по някоя от съседните ни поляни“, категоричен е доц. Никола Петров.