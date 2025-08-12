В западната част на Хиос се провежда спасителна операция за евакуация на хора, блокирани на плажовете Лимния и Агия Маркела поради голям горски пожар, съобщава „Катимерини“.

Загинал и 6000 евакуирани заради опустошителни пожари в Испания

В операцията участват пет кораба на бреговата охрана, спасителна лодка, моторница и частни лодки. В района духат силни ветрове, докато властите работят за овладяване на пожара.

Редактор: Методи Георгиев