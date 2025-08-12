Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили по телефона определени аспекти от подготовката на предстоящата в петък в Аляска среща между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и "Ройтерс".

В изявлението, публикувано в Telegram, се казва, че двете страни са потвърдили намеренията си да проведат пълноценни преговори.

Белият дом съобщи, че срещата Тръмп-Путин ще се състои в Анкоридж

Очаква се Путин и Тръмп да обсъдят потенциалния мир в Украйна, отбелязва "Ройтерс". Плановете за преговорите бяха потвърдени от бившия посланик на Русия в САЩ Юрий Ушаков.

Тръмп планира да обсъди териториални отстъпки за Украйна на срещата с Путин

По думите на Ушаков, който сега е помощник на Путин, руският и американският президент ще се фокусират върху постигането на дълготраен мир в Украйна. Малко по-рано Белият дом съобщи, че Тръмп и Путин ще се срещнат в петък в Анкоридж, щата Аляска.

Редактор: Станимира Шикова