Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще се срещне след два дни в Аляска с руския си колега Владимир Путин, каза, че уреждането на конфликта в Украйна минава през отстъпване на територии. Представители на администрацията на Тръмп, цитирани от "Асошиейтед прес", са уведомили украинските власти, че Русия настоява да получи украински земи в замяна на слагането на край на войната.

Путин и Тръмп не може да взимат решения за Украйна без нейно съгласие, предупреди украинският президент Володимир Зеленски в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

Сергей Лавров: Руската позиция за мир в Украйна остава непроменена

Зеленски изтъкна, че един несправедлив мир във войната между Украйна и Русия няма да продължи дълго и само ще доведе до това руските въоръжени сили да завземат още украинска територия.

По-късно вчера той изключи каквото и да било изтегляне на украинските войски от Донбас, предаде "Франс прес".

"Няма да се изтеглим от Донбас", каза лаконично украинският президент пред журналисти. Зеленски предупреди, че ако този източен украински регион, който включва Донецка и Луганска област, попадне под контрола на Москва, то той ще послужи като трамплин за Кремъл за "бъдеща офанзива" срещу Украйна, по-конкретно за териториални придобивки в Запорожка, Днепропетровска и Харковска област.

По негови оценки Украйна контролира в момента около 9 хиляди квадратни километра в Донецка област, или приблизително 30% от нейната територия.

Русия на практика контролира изцяло другата украинска област, която е част от Донбас - Луганска, посочва "Ройтерс".

Останалата малко под една трета от Донецка област, която остава под контрола на Киев, обаче включва "пояса от крепости", изграден от украинската армия след началото на конфликта с проруските сепаратисти на източната част на страната през 2014 г., отбелязва базираният във Вашингтон мозъчен тръст Институт за изследване на войната.

Преди срещата с Путин: Тръмп ще разговаря със Зеленски и европейските лидери

Тяхното превземане от руската армия сега изглежда трудна задача, особено в светлината на трудностите, които среща тя в опитите си да установи контрол над ключовия град Покровск. Но ако Русия сложи ръка на "пояса от крепости", след това потенциално би било много по-лесно за нейните въоръжени сили да продължат настъплението си по-нататък на запад, още повече че територията на Украйна като цяло е равнинна.

Едно такова отстъпване на здраво укрепените линии би било изключително опасно от гледна точка на Киев, тъй като Украйна на практика няма да получи гаранции в областта на сигурността, че един ден войната няма да бъде възобновена.

Що се отнася до хипотетичната размяна на земя, за която спомена Тръмп, Украйна просто не контролира международно признати руски територии.

И така, колко точно украинска територия контролира в момента Русия?

Площта на Украйна е над 603 хиляди квадратни километра. Това прави страната втората по големина държава в Европа след Русия.

По данни на "Ройтерс" руската армия контролира близо 114 хиляди квадратни километра, или 19% от територията на Украйна - анексирания през 2014 г. полуостров Крим плюс големи части от източната и югоизточната част на съседната страна.

На 30 септември 2022 г. - повече от половин година след пълномащабната си инвазия в Украйна, Русия обяви за анексирани четири украински области - Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска. Към този момент обаче тя ги контролира само частично, с изключение на първата.

Зеленски: Ще отхвърлим всяко предложение да се откажем от територии в замяна на прекратяване на огъня

Украинските власти нееднократно дадоха да се разбере, че никога няма да признаят окупирани от Русия територии за нейни. Едно такова признаване не само е непопулярно в Украйна, то би било и незаконно, тъй като е забранено от конституцията на страната, посочва "Асошиейтед прес".

Площта на Крим, върху който Русия установи контрол през февруари 2014 г. и го анексира след референдум, който бе произведен месец по-късно, но не е признат от международната общност, е около 27 хиляди квадратни километра. През 1921 г. полуостровът е обявен за част от Русия в състава на СССР, преди да бъде предаден през 1954 г. от тогавашния съветски лидер Никита Хрушчов, етнически украинец, на Украинската съветска социалистическа република, която също е част от съюза, припомня "Ройтерс".

Руските въоръжени сили контролират 46 570 квадратни километра, или 88%, от индустриалния регион Донбас в Източна Украйна, където през пролетта на 2014 г. избухна сепаратистки бунт. Те по-конкретно държат цялата Луганска област и около 70% от Донецка. Останалата част от Донецка област обаче е епицентърът на най-ожесточените сражения в момента, като основната цел на Москва сега е град Покровск.

Русия също така контролира близо три четвърти (74%) от югоизточната Запорожка област и съседната Херсонска област, на запад, или общо около 41 176 квадратни километра. Украинските сили държат там приблизително 14 500 квадратни километра, включително административните центрове на двата региона - съответно градовете Запорожие и Херсон.

Миналата година "Ройтерс" съобщи, че Путин е склонен да преговаря за мир, ако Украйна изтегли войските си от оставащите под неин контрол в четирите области 21 хиляди квадратни километра, откаже се от Крим и забрави амбициите си за присъединяване към НАТО. В замяна руският президент е склонен да се откаже от сравнително малки парчета територия, които страната му контролира в украински области, които не е обявила за анексирани, като Харковска например, според два източника на агенцията.

Зеленски: Русия се опитва да подведе Вашингтон

Русия също така държи късчета земя в Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.

На фона на всички коментари, слухове и спекулации обаче позицията на украинските власти изглежда непреклонна: те не са склонни да се откажат от окупирани територии, които да признаят за руски. Това впрочем като че ли загатва, че шансовете за постигане на пробив на срещата между Путин и Тръмп след два дни в Аляска не са особено големи.

