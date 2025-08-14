Близо 50% от хората и около 69% от представителите на бизнеса подкрепят приемането на единната валута в страната. Данните са от социологическо проучване, проведено от „Алфа Рисърч”.

Има ли обаче още страхове у хората и какви са реалностите?

Според експерти се наблюдава по-високо ниво на информираност както сред гражданите, така и в бизнес средите.

„Има връзка между това хората да са добре информирани и да приемат валутата. Тази тема обаче е изключително обширна и води до големи дискусии в обществото, включително и на тема спекула с цените”, каза в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал.

Какво ще се случи с доходите ни и издръжката за живот след влизането в еврозоната

Той обясни още, че на този етап увеличение в цените не се наблюдава и гражданите е редно да бъдат спокойни по отношение на приемането на еврото.

„Държавна е създала правни механизми и е дала необходимите инструменти на институциите, за да проследят целия процес. Бизнесът също е готов, макар и не всички сфери”, посочи още Иванов. Според него промените, които трябва да бъдат извършени до 8-и октомври, когато е и крайният срок на т. нар. "гратисен период" за бизнеса и търговците, вече са почти изцяло изпълнени.

„Възникнали са някои казуси по отношение на фискализацията и на двойното обозначение. Следва да има промяна и в данните в касовите бележки – за суми в евро и в лева, както и курса, при който се превалутират. И все пак са малко тези, които ще си позволят печалба от спекула – за бизнеса клиентите са най-важни”, посочи още Иванов.

„Факт е, че расте доверието в институциите, но все още има доста притеснителни тенденции – една от тях е именно силната загриженост на хората относно спекулативни ръст на цените”, посочи Росица Макелова от Института за социални изследвания към КНСБ. По думите ѝ, към момента институциите успешно се борят с проблема и допълни, че синдикатите също участват в този процес.

„КНСБ има сключен меморандум с правителството за проследяване на цените на някои от основните стоки и услуги. В рамките на една година, считано от месец юни, ще проследяваме и движенията в цените на продукти от малката потребителска кошница”, обясни Макелова. Тя уточни, че при същите проверки на този етап не са открити необосновани увеличения в цените.

