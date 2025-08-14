Симпатичен анимиран гущер стана сензация в социалните мрежи, като само за няколко дни се превърна в звездата на десетки забавни колажи, публикувани в TikTok и Instagram.

Рисуваното влечуго е поставено на чернен фон, гледа с леко замаяна усмивка от екрана и натиска светещ зелен бутон, задействайки в далечината глас, който напомня на чат бот, повтарящ думите "гущер, гущер, гущер".

Анимационното влечуго се появява в кратка сцена след края на надписите в последния филм на „Дисни Пиксар” - „Елио“. Лентата излезе през юни. Сцената беше планирана като реклама за предстоящия филм на студията - „Хопърс“, който трябва да излезе по кината следващата пролет.

През последните няколко седмици обаче кадърът се превърна във вдъхновение за множество забавни колажи, а специфичният звук от него беше превърнат в ремикс на най-различни песни и мелодии.

Според уеб портала Know Your Meme, видеото със симпатичния гущер е добило популярност след публикуването му от известен YouTube профил още в края на миналия месец. Малко по-късно видеото се пренася и в TikTok, като тогава образът на гущера е използван за колаж, направен върху зелен екран. След това шаблонът започва да се разпространява бързо, като в TikТок e многократно споделен и от други потребители.

Сцената със симпатичното влечуго е споделена повече от 78 000 пъти, като най-често потребителите използват маниера на рисувания герой като прилика с различни ежедневни навици у хората, като пропускане на песни или телевизионни канали, изразяване на раздразнение или справяне с хаоса на работното място.

Фантастичното влечуго стана обект и на други креативни идеи на потребителите онлайн. То беше поставено върху тениски, стана фон за различни празнични сладкиши и се появи в ремикс версии на множество популярни песни, сред които хитът на AC/DС от 1979 година „Highway To Hell”.

Един от гост-изпълнителите на музикален фестивал в Денвър, щата Колорадо, показа анимираното животно на сцената по време на своето изпълнение.

Междувременно, от филмовото студио също станаха съпричастни към вълната на популярност, която рисуваният им герой придоби. С видеа, публикувани в официалните им акаунти в социалните мрежи, от компанията обявиха: „Това е Том, нашият нов приятел”.

Макар той да не е показан в официалните реклами за кампанията на филма, Том стана изключително популярен сред потребителите в социалните мрежи. Междувременно, медии в Щатите са потърсили филмовото студио за допълнителна информация за новия им персонаж, който обиколи света и превзе сърцата на милиони хора.

