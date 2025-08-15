По време на работната си визита в Магадан руският президент Владимир Путин ще посети промишлено предприятие и социални обекти, както и ще се срещне с местните власти.

Програмата на визитата бе оповестена от официалния представител на Кремъл Дмитрий Песков, съобщава ТАСС.

Ключова среща: Путин и Тръмп ще разговарят в Аляска

В програмата са предвидени посещение на завода "Омега-Си“, специализиран в преработката на рибено масло, посещение в културно-обществения център на парка "Маяк“, оглед на спортно-оздоровителния комплекс "Президентски“, церемония полагане на цветя пред мемориала на героите от Аляска – Сибир, както и среща с губернатора на Магаданска област.

"Това е пълноценно регионално пътуване", подчертава Песков.

За пристигането на Путин в Магадан е станало известно в нощта на 15 август. Визитата се провежда по пътя на президента към руско-американските преговори в Аляска, по време на които държавният глава ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Редактор: Цветина Петкова