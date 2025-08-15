„Срещата е със сериозна важност и то за света. Ще видим дали ще продължи задълбочаване на конфронтацията, или ще се отвори път към преговорите като нов подход за решаването на проблемите”. Това каза в студиото на "Новините на NOVA" анализаторът Любомир Кючуков.

Той добави, че ума рискове резултатът от срещата да бъде негативен. "Рисковете зависят от две неща – непредсказуемостта на Тръмп и неостъпчивостта на Путин от друга. Много важно е какъв ще бъде изходът на тази среща", каза Кючуков.

"И двамата президенти печелят от тази среща, като ролята им се различава в подготовката. Докато Тръмп определяше темпото на развитието на отношенията, то Путин определя съдържанието на разговорите", заяви анализаторът.

Според него трябва да се стартира процес на примирие, което да бъде разписано в детайли и добави, че е важно е да се знае всяка държава какво прави.

"За да има реални преговори, трябва да има примирие.Очаквам тази среща да даде път за диалога, който оттук насетне да прехвърли част от решаването на проблема", добави Любомир Кючуков.

Редактор: Методи Георгиев