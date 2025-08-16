Целта на разговорите е „да обсъдят всички детайли относно прекратяване на убийствата и войната"

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в публикация в Х, че ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в понеделник във Вашингтон. Целта на разговорите е „да обсъдят всички детайли относно прекратяване на убийствата и войната“.

Зеленски отбеляза, че разговорът между двамата лидери вече е започнал – телефонната им връзка след срещата на Тръмп с президента Путин в Аляска продължи повече от час и половина. Зеленски изрази благодарност за поканата и очаква срещата с надежда и решителност.

Зеленски: Украйна разчита на твърда позиция от страна на Америка

