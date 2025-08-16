Украинският президент Володимир Зеленски обяви в публикация в Х, че ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в понеделник във Вашингтон. Целта на разговорите е „да обсъдят всички детайли относно прекратяване на убийствата и войната“.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Зеленски отбеляза, че разговорът между двамата лидери вече е започнал – телефонната им връзка след срещата на Тръмп с президента Путин в Аляска продължи повече от час и половина. Зеленски изрази благодарност за поканата и очаква срещата с надежда и решителност.

Зеленски: Украйна разчита на твърда позиция от страна на Америка

Редактор: Дарина Методиева