Лидерите на някои европейски страни обсъдиха помежду си разговора между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска . По-рано днес американският президент говори с този на Украйна Володимир Зеленски, с лидери на страни от НАТО и с европейски лидери, за да им каже какво е коментирал с Путин.

В разговора участваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президентът на Франция Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украйна Володимир Зеленски и премиерът на Италия Джорджа Мелони.

Великобритания

Пътят към мира в Украйна не може да бъде определен без участието на украинския президент Володимир Зеленски, заяви Киър Стармър. Британският премиер изрази похвала за американския президент Доналд Тръмп за „стремежа му да сложи край на кръвопролитията”.

„Усилията на президента Тръмп ни доближиха повече от всякога до края на нелегитимната война на Русия в Украйна. Неговото лидерство в стремежа да се сложи край на кръвопролитията заслужава похвала. Въпреки че е постигнат напредък, следващата стъпка трябва да бъдат по-нататъшни преговори с участието на президента Зеленски. Пътят към мира в Украйна не може да бъде решен без него”, заяви Стармър след поредицата от разговори със западни лидери.

Италия

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че американският президент Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин са обсъдили гаранции за сигурност за Украйна по време на срещата си на върха ден по-рано в Аляска.

„Ключовият момент остават гаранциите за сигурност, които да предотвратят нови руски инвазии, и това е аспектът, където бе отбелязано най-интересното развитие на събитията в Анкоридж”, каза Мелони в изявление.

Тя отбеляза, че Тръмп е акцентирал върху по-ранно италианско предложение относно гаранции за сигурност за Украйна, „вдъхновено от член 5 на Устава на НАТО”.

„Отправната точка на предложението е дефинирането на клауза за колективна сигурност, която ще позволи на Украйна да се възползва от подкрепата на всички свои партньори, включително САЩ, готови да предприемат действия в случай на ново нападение”, посочи Мелони.

Франция

Френският президент Еманюел Макрон призова да се поддържа натиск върху Русия, докато не бъде постигнат стабилен и траен мир, зачитащ правата на Украйна. След поредица от дипломатически контакти в рамките на срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, Макрон написа днес в социалната мрежа Х, че е „от съществено значение да се извлекат всички поуки от последните 30 години и по-специално от добре установената склонност на Русия да не спазва поетите от нея ангажименти”.

Френският държавен глава приветства и готовността на Съединените щати да допринесат за даване на гаранции за сигурността на Украйна, които трябва да съпътстват всяко мирно споразумение. Макрон заяви, че Франция ще работи със САЩ и партньорите си в „коалицията на желаещите” за постигане на напредък към траен мир с гаранции за сигурност. По думите на френския президент участниците в коалицията ще се срещнат в близко бъдеще.

Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски координира допълнително позициите на страната си с европейски партньори след разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Днес, след разговор с президента Тръмп, допълнително координирахме позициите с европейски лидери. Те са ясни. Трябва да се постигне реален мир, който да бъде дълготраен, а не да се превърне в поредната пауза между руските инвазии. Трябва възможно най-бързо да се прекратят убийствата, да се прекрати огънят както на бойното поле, така и в небето и срещу нашата пристанищна инфраструктура. Трябва да се освободят всички украински военнопленници и пленени цивилни, да се върнат и отвлечените от Русия деца. Хиляди наши хора все още са държани в плен. Всички те трябва да се върнат у дома. Трябва да се поддържа натиск върху Русия, докато продължават агресията и окупацията", написа Зеленски след разговора си с лидери на ЕС.

Украинският президент добави, че в разговора си с Тръмп е наблегнал на засилването на санкциите срещу Русия, ако не се състои тристранна среща, или ако Русия се отклонява от прекратяването на войната. „Санкциите са ефективен инструмент. Сигурността трябва да се гарантира надеждно и дългосрочно с участието както на Европа, така и на САЩ. Всички въпроси, които са важни за Украйна, трябва да се обсъждат само с участието на Украйна, и нито един въпрос, по-специално териториалните, да не се решават без Украйна", подчерта Зеленски. Той благодари за помощта на партньорите.

Европейската комисия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение за всяко мирно споразумение, което да сложи край на войната.

„ЕС работи тясно със Зеленски и САЩ, за да постигне справедлив и траен мир. Силните гаранции за сигурност, които ще защитават жизненоважните интереси на Украйна и Европа, са от съществено значение", написа Фон дер Лайен.

Германия

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц провежда извънредно правителствено заседание след телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп относно резултатите от срещата му с президента на Русия Владимир Путин в Аляска. Мерц се е свързал с министрите по телефона в 10.30 ч. Той възнамерява да обсъди с тях резултатите от срещата между Тръмп и Путин.

Унгария

„Светът е едно по-безопасно място след вчерашната среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Анкоридж, в американския щат Аляска”. Това заяви днес министър-председателят на Унгария Виктор Орбан.

„Години наред сме свидетели на това как най-големите ядрени сили елиминират рамката на своето сътрудничество и си изпращат послания една на друга. Сега това вече е минало. Днес светът е по-безопасно място от вчера”, написа Орбан в социалната мрежа Facebook.

Дания

Датският премиер Мете Фредериксен призова към предпазливост и определи ситуацията като несигурна.

„В моите очи сме в ситуация, която е поне толкова несигурна, колкото беше и преди”, заяви Фредериксен в интервю за датската държавна телевизия. „Нямаше примирие и нямаше споразумение. Напротив - руснаците бомбардираха цяла нощ, и за мен това е ясно доказателство, че Русия не иска мир”, подчерта тя.

За датския премиер, чиято страна пое ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС до края на 2025 г., е от ключово значение Украйна да продължи да получава подкрепа, а Европа да се превъоръжи. „Когато се събудих тази сутрин, първата ми мисъл бе, че трябва да ускорим още повече процеса на превъоръжаване”, подчерта Фредериксен.

Словакия

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви, че приветства процеса, започнат от президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска за прекратяване на войната в Украйна и следващите дни ще покажат дали големите страни от Европейския съюз ще го подкрепят.

„Президентите започнаха жизненоважен процес в Аляска”, написа Фицо, като се разграничи от повечето западни съюзници, посещавайки Москва два пъти от миналата година насам и отказвайки да предостави официална военна помощ на Украйна.

„Предстоящите дни ще покажат дали големите играчи в ЕС ще подкрепят този процес, или дали неуспешната европейска стратегия за отслабване на Русия чрез този конфликт с всякакви, буквално невероятни, финансови, политически или военни помощи за Киев ще продължи", заключи Фицо.

Индия

Индия приветства срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска. Страната оценява напредъка, постигнат по време на срещата, заяви днес говорител на индийското външно министерство.

„Пътят напред може да бъде само чрез диалог и дипломация. Светът иска да види скорошно прекратяване на конфликта в Украйна”, подчерта индийският говорител.

Редактор: Дарина Методиева