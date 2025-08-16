Владимир Путин заяви в събота, че е обсъдил на срещата си с Доналд Тръмп начини за прекратяване на конфликта в Украйна „на справедлива основа“.

Историческата среща в Аляска: Путин и Тръмп не се споразумяха за мир в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Разговаряйки с висши представители в Москва ден след преговорите в Аляска, Путин заяви, че те са били навременни и много полезни, според Кремъл. „Не сме водили директни преговори от този вид на това ниво от дълго време“, каза той, добавяйки: „Имахме възможност спокойно и подробно да повторим позицията си. Разговорът беше много откровен, съдържателен и според мен ни доближава до необходимите решения“, каза той.

Американският президент прие руския си колега във военната база „Елмендорф – Ричардсън” в Анкъридж, Аляска. Първият етап от преговорите между Доналд Тръмп и Владимир Путин приключи без споразумение за мир в Украйна. А впоследствие стана ясно, че Зеленски ще пътува до Вашингтон за среща с американския държавен глава на 18 август.

Президентът на САЩ потвърди след срещата си на върха с руския си колега Владимир Путин, че ще приеме в Овалния кабинет на Белия дом в понеделник следобед украинския президент Володимир Зеленски. „Ако всичко се получи, ще насрочим среща с президента Путин“, заяви Тръмп.

