Група сръбски граждани блокират днес за втори ден сградата на съда в Нови Сад след призив на студентите, съобщават сръбските медии. Блокадата е в знак на протест срещу арестите на протестиращи, като се съобщава за още един арест днес.

Протестиращите са блокирали улицата пред съда и входовете към сградата, информира сръбската национална телевизия РТС. Полицията е осигурила достъп на съдебните служители до сградата, като към момента има полицейски кордон, който им позволява да преминават свободно през главния вход на съда.

Арестуваният е студент от Факултета по технически науки към Университета в Нови Сад, но към момента няма информация каква е причината и къде е отведен.

Протестиращите посочват като причина за блокадата "неоснователните арести на участници в протестите, проведени в последните дни", като призовават за освобождаване на арестуваните, включително и обвинените в нападение на служебни лица и за опит за убийство.

Блокадата на съда в Нови Сад ще продължи до края на работното време на институцията. Протестиращите обявиха, че ще блокират сградата на съда, в която се помещават и Висшият съд и прокуратурата, всеки ден, докато не бъдат изпълнени исканията им.

При блокадата на съда във вторник бяха арестувани двама души - представител на опозиционната партия Движение на свободните граждани Радивое Йовович и активистката Исидора Челекетич. Смята се, че те са попречили на служебно лице в изпълнение на задълженията му. Общо осем участници от протестите в Нови Сад в последните дни бяха арестувани, като седем от тях бяха освободени да се защитават на свобода.

Редактор: Цветина Петкова