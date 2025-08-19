Снимка: БТА/АП
Жандармерията разпръсна протестиращите
Поредна вечер на антиправителствени протести в Сърбия. Демонстрацията в Белград протече мирно, докато група младежи, за които се смята, че са футболни хулигани, не се отделиха от тълпата и не започнаха да хвърлят камъни и счупиха прозорците на офиса на управляващата партия.
За поредна вечер екипи на жандармерията се придвижваха с бронирани коли по улиците на столицата. Силовите части разпръснаха и протестиращите.
Протестиращи в Сърбия атакуваха централата на управляващата партия във Валево (ВИДЕО)
15 минути след инцидента на мястото пристигна и сръбският президент Александър Вучич. Той смята, че случилото се показва как протестиращите нямат идеи и програма, а се борят да дойдат на власт чрез насилие и са подкрепяни от външни фактори.
Вече повече от девет месеца в Сърбия се провеждат антиправителствени протести след срутването на козирката на гарата в Нови Сад, причинило смъртта на 16 души.
