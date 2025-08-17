Безредиците и сблъсъците в Сърбия продължиха и през тази нощ. Протестиращи атакуваха централата на управляващата партия в западния град Валево.

Массовые протесты охватили Сербию. Ополченцы поджигают помещение правящей партии, устраивают стычки с полицией и запускают в них фейерверки.



Прямо сейчас проходят крупные акции в Белграде pic.twitter.com/mWedVNAqsp — распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 16, 2025

Една от причините за агресията бяха обвинения от протестиращите срещу полицията, че използва насилие, без да е необходимо. Вътрешното министерство отрича това и настоява, че полицаите опазват реда. Две момчета на 15 и 17 години са сред пострадалите от полицейското насилие, твърдят протестиращите.

Фойерверки и сълзотворен газ: Нови сблъсъци в Белград, десетки пострадаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снощните безредици са част от нестихващите от месеци протести, след трагичния инцидент с рухналата козирка на гарата в Нови сад.

Редактор: Дарина Методиева