80-годишен мъж загина, падайки от петия етаж на дома си. Николай е бивш футболист на ОФК „Академик” Свищов. Оказа се, че неговата тераса, както и тези на още над 120 домакинства, са премахнати и необезопасени, а изпълнителят на обекта е прекъснал строителство.

Катя Босилкова не е в дома си на 9 август, когато получава обаждане, че съпругът ѝ Николай е паднал от петия етаж на дома си.

„Нямам обяснение как точно се е случило. Нямам думи какво направиха с блока ни”, каза тя.

В подобно положение – с изрязани и необезопасени тераси са всички домакинства на този блок – над 120. Някои от живущите там разказаха, че нямат тераси, нямат климатици, а досега никой не е работил.



Процедурата по саниране на тази сграда е започнала още преди три месеца. Избраната фирма – изпълнител вече има един успешно завършен блок в Свищов. Забавяне на плащанията обаче принудили изпълнителите да преустановят строителните дейности, а отстранените тераси – оставили необезопасени. Ръководителят на обекта отказа коментар.



„Не искам да коментирам. Има разследване. Нека органите си свършат работа си, ще се установи истината”, каза той.

Днес на жилищният блок бяха поставени предупредителни табели, мрежи и дървени парапети. От община Свищов, които са бенефициент по програмата, са спрели строителните дейности и заявиха, че ще глобят строителната фирма.

„В момента обектът е спрян по моя заповед. Ще се наложат най-строги санкции на фирмата –изпълнител, както и фирмата-надзорник, която не е изпълнила условията си по договора”, посочи кметът на Свищов Генчо Генчев.

А Катя Босилкова и семейството ще търсят правата си в съда.