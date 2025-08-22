260 училища в страната отварят днес врати за поправителна сесия на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Очаква се да се явят над 6000 души. Изпитът започва в 8:30 ч., като зрелостниците трябва да са там поне половин час по-рано.

Тестът се генерира в Министерството на образованието. Най-предизвикателен обикновено е последният 41-ви въпрос, който включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани творби. Резултатите се очакват до 5 септември.

