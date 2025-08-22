Президентът на Сърбия Александър Вучич отправи покана към представители на протестиращите студенти да участват в открит дебат с него. Държавният глава предложи дискусията да се проведе „пред всички телевизии и портали“, става ясно от видеообръщение, публикувано в профила му в Instagram.

Вучич заяви, че част от гражданите на страната настояват за промяна, която първоначално била представена като желание за справедливост, а по-късно прераснала в политически искания и настояване за предсрочни избори.

Сръбски студенти блокираха съда в Нови Сад, продължават арестите на протестиращи

„Въпреки всичко лошо, което мисля за техните искания, смятам, че е много важно да ги чуем, взаимно да се изслушаме… Искам да разговаряме за бъдещето на Сърбия - всички заедно, защото това е най-доброто за нашата Сърбия“, казва Вучич във видеото. Той подчертава, че не желае дебатът да бъде за насилието по улиците, тъй като „на нас не ни е потребна гражданска война“.

Президентът уточни, че ще проведе дискусия с трима или четирима представители на протестиращите, определени от самите тях. По време на публичния дебат ще бъдат представени визии, планове и програми за бъдещето на страната.

Фон на протестите

Вече повече от девет месеца в Сърбия се провеждат масови демонстрации. Те започнаха на 1 ноември 2024 г., когато в Нови Сад се срути бетонната козирка на жп гарата. Трагедията предизвика вълна от социално недоволство, което обхвана цялата страна.

На фона на протести и насилие по улиците на Сърбия: Вучич налага още по-тежки репресии в страната

Студенти блокираха над 60 факултета и оглавиха протестите, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм. Властите от своя страна твърдят, че зад демонстрациите стоят опозиционни партии и финансиране от чужбина, а не обикновени граждани.

През последните дни протестите ескалираха, стигна се до сблъсъци с полицията и стотици арестувани демонстранти.

Редактор: Петър Иванов