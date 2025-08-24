Граждани на Плевен излязоха на протест. Причината е хроничното безводие и тежкият режим. В петък, Кризисният щаб в града набеляза няколко основни мерки, които да решат в дългосрочен план проблема, а държавата отпусна 40 млн. лв. за ремонт на ВиК-мрежата.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Протестът започна в 17:30 часа пред ВиК, след което ще се пренесе пред община Плевен.

Жители на града се оплакват, че имат вода по 2 часа сутрин и по 2 часа вечер и то на привилегировани места.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание заради водната криза

„Точно влязох в банята и водата спря. Бях нощна смяна, като се прибера и водата спира”, заяви Владимир Величков.

„Искаме реални адекватни действия. Не искаме предпроектни проучвания на язовир Черни осъм, където всички са против това нещо. Просто искат едни пари да бъдат взети и само на документ да има нещо. Ние искаме смяна на тръби, искаме ясни критерии. Каква е стойността на тръбите, които ще бъдат подменени, кой ще изпълнява, на какви цени, какви срокове, каква гаранция? Защото сега се обявява кризисен щаб, за да се обяви бедствено положение, да се раздадат едни пари на свои фирми и ние отново да сме в същата задънена улица. Ние искаме контрол на изразходваните средства, искаме вода час по-скоро. Краде се вода за милиони, ще го докажа”, заяви Борислав Цветанов, организатор на протеста.

„Какво правят хората с малки деца? В тази горещина ще плъзнат вируси и ще стане чудо”, обясни Зоя Георгиева.

Отговор на този въпрос са намерили жителите на един от кварталите в града. През 21 век те събират дъждовна вода.



„Ако някой комшия не успее да намери вода за тоалетна, домоуправителят се явява и разнася нагоре по етажите дъждовна”, обясни още Величков.

На този фон хората недоволстват, че улиците на града се мият.



„Нямаме вода за пиене и миене. Аварии бликат от всякъде. Никой не ремонтира. Това е питейна вода и те я ползват”, допълни още той.

Днес лидерът на управляващата партия ГЕРБ беше категоричен: правителството работи за дългосрочно разрешаване на проблема.



„И е много важно законодателството да позволява каптиране, включително и за напояване. С дружни усилия и виждайки заплахата от безводието”, поясни той.