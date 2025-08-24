Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис потвърди подкрепата на страната си за Украйна. Той заяви, че това е в съответствие с националния интерес на Гърция.

„Нашата позиция се диктува от националния ни интерес, геополитическото ни положение и предизвикателствата, които произтичат от него“, каза Мицотакис.

„Не можем да приемем промяната на границите със сила като стандартна практика“, подчерта той, изразявайки оптимизъм за последните дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Гръцкият премиер направи и паралел между Украйна и турската инвазия и окупация на Кипър, съобщи в. „Катимерини“.

„Тези, които ни обвиняват, че подкрепяме Украйна, с позицията си ни карат да забравим травмата от турската инвазия в Кипър. Биха ли ни помолили да приемем като законни фактите от незаконната турска инвазия? Да легитимираме незаконните претенции и предизвикателства към нашите суверенни права?“, добави Мицотакис.

Редактор: Габриела Винарова