Русия обвини Украйна, че техен дрон е предизвикал пожар край атомната електроцентрала в граничната Курска област. Дронът е свален и се е взривил, повреждайки трансформатор.

Нападението срещу Курската АЕЦ, разположена до границата с Украйна, доведе до 50% спад в оперативните способности на трети блок на централата, съобщиха от пресслужбата й.

Няма информация за пострадали при атаката, а пожарът, предизвикан от нея, бързо е бил потушен.

Нивата на радиация в околността не са завишени. Към момента все още няма коментар от Украйна, а губернаторът на областта обяви, че атаката създава заплаха за ядрената сигурност.

Редактор: Методи Георгиев