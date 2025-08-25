Снимка: iStock
Глоба за разходка по бански: Мярка за въвеждане на ред или за пълнене на бюджета?
Предстоят промени в регулациите, които ще засегнат туристите в Европа. Солени глоби и нови правила ще влизат постепенно в сила, като целта е повишаване на сигурността и гарантиране на качеството на туристическото преживяване. По темата в ефира на „Твоят ден“ говори Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма.
