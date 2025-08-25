Лятото още не е свършило, но в Румъния вече прехвърчаха първите снежинки. Необичайното за сезона явление е било наблюдавано в планината Родна, Марамуреш – най-високата точка на Източните Карпати.

Зимният пейзаж е бил заснет от туристка, намираща се близо до връх Пиетросу, на над 2000 метра надморска височина.

Според Националната служба по метеорология, тази сутрин в района на Марамуреш и Трансилвания е измерена температура от -1,7 градуса – стойност, близка до месечен рекорд.

Редактор: Петър Иванов