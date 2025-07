Учени разрязват антарктически ледени ядра на десетки хиляди години в малка хладилна камера Брюкселския университет - първа стъпка от дългия процес на разгадаване на тайните на глобалното затопляне, предаде АФП. В сърцевината на тези ледени цилиндри миниатюрни въздушни мехурчета предоставят моментна снимка на земната атмосфера - такава, каквато е била в онези далечни времена.

"Анализът на "миналите климати" ни позволява да разберем какво може да се случи в бъдеще", отбелязва глациологът Хари Зеколари от Брюкселския университет. Изследователят е част от екип от четирима души, който през ноември посети Антарктида. Като в "лов на съкровище" учените търсят най-старите ледове в света, опитвайки се да избегнат скъпите сондажи.

Близо до Южния полюс, в дълбините на белия континент, се крие лед на милиони години, заровен под километри по-нов сняг. Достъпът до него обаче е много труден и разходите за експедиции бързо се увеличават. Скорошна мисия, финансирана от Европейския съюз, донесе проби на възраст около 1,2 милиона години, с общ бюджет от 11 милиона евро.

За да намали разходите, екипът от Брюкселския университет избира различен подход: да се опита да идентифицира по-достъпни зони, използвайки сателитни данни и анализи на релефа и метеорологичните условия. Тези "зони от син лед" са много специални. Цветът им контрастира с белотата на континента и те съставляват едва 1 процент от територията на Антарктида, отбелязват изследователите.

Екипът от Брюксел се съсредоточава върху площ от син лед, разположена на около 2300 метра надморска височина на около 60 километра от белгийската изследователска станция "Принцеса Елизабет" в Антарктида.

