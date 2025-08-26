Доналд Тръмп се намеси в управлението на Федералния резерв на САЩ. Президентът уволни един от седемте членове на Борда на директорите. Това се случва за първи път в 111-годишната история на централната банка.

Уволнението е значителна ескалация на битката на президента срещу Федералния резерв. Той притиска ръководството да намали лихвените проценти.

Уволнената Лиза Кук наскоро беше подложена на нападки от страна на Тръмп и негови съюзници. Те я обвиняват в ипотечни измами.

САЩ и Украйна обсъдиха потенциални санкции срещу Русия



На Кук не са повдигнати никакви официални обвинения. Не е ясно дали Тръмп има правомощията да я уволни по такъв повод.

Редактор: Мария Барабашка