Снимка: gettyimages
-
Политолог: Тактически предсрочни парламентарни избори преди президентските са възможни
-
Най-големият завод за барут в Европа ще се строи в България (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Глобиха турския транспортен министър за превишена скорост
-
Румен Радев: Тази седмица ще подпиша указ за назначение на главен секретар на МВР
-
Преговорите за мир в Украйна на пауза: Ще се оттегли ли Тръмп
-
Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта
Президентът обвини Лиза Кук в злоупотреби и поиска по-ниски лихви
Доналд Тръмп се намеси в управлението на Федералния резерв на САЩ. Президентът уволни един от седемте членове на Борда на директорите. Това се случва за първи път в 111-годишната история на централната банка.
Уволнението е значителна ескалация на битката на президента срещу Федералния резерв. Той притиска ръководството да намали лихвените проценти.
Уволнената Лиза Кук наскоро беше подложена на нападки от страна на Тръмп и негови съюзници. Те я обвиняват в ипотечни измами.
САЩ и Украйна обсъдиха потенциални санкции срещу Русия
На Кук не са повдигнати никакви официални обвинения. Не е ясно дали Тръмп има правомощията да я уволни по такъв повод.
Последвайте ни