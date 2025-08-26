Испанското правителство определи горските пожари, които опустошават страната този месец, като едно от най-сериозните екологични бедствия през последните години и одобри мерки за подпомагане на засегнатите райони.

Три испански провинции се борят с огромни пожари, загинаха седем души (ВИДЕО)

Огнената стихия е унищожила над 350 000 хектара гори и земеделски площи, взела е четири жертви и е принудила хиляди хора да се евакуират.

„Очевидно се изправяме пред една от най-големите екологични катастрофи в последните години“, заяви вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка след заседание на кабинета.

Правителството обяви засегнатите региони за зони на бедствие, което позволява отпускане на директна финансова помощ, данъчни облекчения и други форми на подкрепа.

Испания преживя най-интензивната гореща вълна, регистрирана досега

В страната днес бушуват 15 пожара от втора степен на опасност. Те могат да застрашат човешки животи и имоти.

