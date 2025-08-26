Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще настоява за налагане на смъртно наказание за извършители на убийства във Вашингтон като част от мерките срещу, по думите му, "излязлата от контрол престъпност“ в американската столица, предаде АФП.

„Ако някой убие човек в столицата ни, ще настояваме за смъртно наказание“, каза Тръмп по време на заседание на кабинета в Белия дом. „Това е много силна превантивна мярка и всеки, който я чуе, се съгласява с нея“, добави той. Подобна стъпка би разширила допълнително усилията на републиканците да упражняват власт над столицата на страната, чиито жители са предимно демократи.

Предложението идва след като по-рано този месец президнетът Тръмп разположи Националната гвардия във Вашингтон, управляван също от демократите, и пое федерален контрол над полицейското управление на града.

Тръмп уволни председателя на Борда на директорите на Федералния резерв

Окръг Колумбия премахна смъртното наказание през 1981 г. Столицата на САЩ има уникален правен статут, тъй като не е щат и функционира под специални отношения с федералното правителство, което ограничава автономията ѝ и предоставя на Конгреса извънредни правомощия върху местните дела.

Тръмп се възползва от този правен вакуум, за да изпрати Националната гвардия във Вашингтон в опит да се справи с това, което самият той определи като нарастваща престъпност и бездомност. Американският президент се похвали с няколко поредни дни без убийства в града и обяви, че предприема и стъпки за „облагородяване“ на столицата, където се намират Белият дом, Конгресът и други ключови институции.

Войниците от Националната гвардия започнаха да носят оръжие на улиците на Вашингтон. Тръмп уточни, че обмисля подобни действия и в други управлявани от демократите градове, сред които Чикаго, Ню Йорк и Балтимор.

