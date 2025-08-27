Стив Уиткоф, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, каза, че ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк.

Преговорите с Русия продължават всеки ден, заяви още той пред Fox News вчера.

Тръмп: Ще има среща между Путин и Зеленски

Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин полага добросъвестно усилия да допринесе за постигането на дипломатическо решение. "Това обаче е много сложен конфликт", добави той.

Междувременно Тръмп изрази готовност да наложи санкции на Русия, ако тя не се съгласи на прекратяване на огъня.

