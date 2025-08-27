По-големият брат на вокалистите от Oasis Лиам и Ноел Галахър се яви в лондонски съд, където е обвинен в изнасилване и сексуално посегателство.

59-годишният Пол Галахър говори само, за да посочи името, възрастта и адреса си, докато беше изправен пред обвинения в изнасилване, принудително и контролиращо поведение и три случая на сексуално посегателство, предаде АФП.

Той е обвинен и в два отделни случая за заплаха за убийство, както и за нападение, довело до телесни повреди. Предполагаемите инциденти са се случили между 2022 и 2024 г. Пол Галахър беше освободен под гаранция и трябва да се яви отново в съда на 24 септември.

Oasis се завърнаха в Северна Америка след 16 години

Братята му са в разгара на международно турне, като за първи път свирят заедно от разпадането на Oasis през 2009 г.

Най-големият брат, който никога не е бил част от бритпоп бандата, беше уволнен като DJ на афтърпарти на Oasis в Дъблин по-рано този месец, съобщиха местните медии.

Редактор: Дарина Методиева