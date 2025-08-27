Мъже и младежи на възраст между 18 и 22 години вече ще могат свободно да преминават границата на Украйна и в двете посоки, съгласно закона за военното положение в страната. Това съобщи украинският премиер Юлия Свириденко.

Според разпоредбите, наложени след началото на войната, мъже и момчета на възраст между 18 и 60 години не можеха да напускат страната. "Решението се отнася до всички граждани в тази възрастова група, както и за онези, които по различни причини се намират извън Украйна“, съобщи Свириденко в социалните мрежи, позовавайки се на правителствено постановление.

"Искаме сънародниците ни да запазят максимално връзката си с Украйна. Промените влизат в сила на следващия ден след официалното публикуване", написа още Свириденко.

Промяната в граничните правила има за цел да се справи с големия брой момчета, чиито родители ги изпращат в чужбина, преди да навършат 18 години. На този фон все още се очаква и определяне на дата за бъдещи преговори между Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ръководителите на руския и украинския преговарящи екипи са „в контакт“, макар точна дата да не е планирана. А от днес в сила влизат нови мита от 50% за многожество индийски продукти.

По този начин се удвояват вече съществуващите мита, като чрез тази мярка президентът Доналд Тръмп се опита да накаже Ню Делхи за покупката на руски петрол.

