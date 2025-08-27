Литва призовава ЕС да намери начин да заобиколи ветото на Унгария в преговорите за присъединяване на Украйна към блока, съобщи литовската обществена телевизия LRT. Унгарският премиер Виктор Орбан, чието правителство се счита за най-близко до Кремъл в европейския блок, многократно е препятствал пътя на Украйна към ЕС.

В писмо, изпратено миналата седмица преди неформалната среща на външните министри в Копенхаген на 1 и 2 септември, Литва призовава блока да предприеме конкретни стъпки, за да направи кандидатурата на Украйна за членство „осезаема и необратима“. Според информациите Вилнюс предлага да се започнат преговори на техническо ниво за присъединяване с Украйна и Молдова без Унгария, при условие че останалите 26 държави членки се съгласят. Официалното одобрение може да последва по-късно, ако Будапеща промени позицията си или ръководството си, пише изданието.

Според писмото, бездействието може да отслаби обществената подкрепа в Украйна и да подкопае институционалната воля на страната да продължи реформите. Напротив, започването на преговори би повдигнало морала на Украйна и би засилило динамиката на реформите, се казва в писмото.

По-рано през август президентът Володимир Зеленски заяви, че по време на неотдавнашното си посещение във Вашингтон е помолил американския си колега Доналд Тръмп да помогне за предотвратяване на препятстването от страна на Будапеща на кандидатурата на Украйна за членство в ЕС. Той добави, че Тръмп е обещал, че екипът му ще разгледа въпроса. „Политико“ съобщи на 27 август, позовавайки се на неназован дипломат, че Тръмп е призовал Орбан да оттегли ветото и че това е променило динамиката.

