Над 100 мъже от турския културен сектор бяха обвинени в сексуално посегателство. Обвиненията включват няколко известни личности, което накара институциите да прекъснат връзките си с тях и да започнат вътрешни разследвания.

Това се случва в рамките на вълна от разкрития в социалните медии, които отразяват движението #MeToo.

Обвиненията идват от жени и ЛГБТИ+ лица, които твърдят, че обвиняемите са използвали позициите си на власт в сектора, за да извършат неправомерни действия.

Сред посочените лица са фотографи, музиканти, актьори и известни културни фигури. След разкритията няколко организации и сътрудници публично прекъснаха връзките си с обвиняемите лица.

Един от най-известните случаи е този с Гьокхан Озогуз, вокалист на Athena, една от най-известните рок групи в Турция.

Жена твърди, че когато е споделила селфи от концерт, на което е била близо до сцената, и е тагнала Озогуз, той й е изпратил съобщение, в което ѝ е поискал голи снимки и я е поканил в хотела си. По това време жената е била на 20 години, а той – на 40.

Сред известните имена, които са обвинени, е и комедиантът Месут Сюре. Няколко жени твърдят, че той ги е тормозил и е правил опити за сексуално насилие в продължение на десет години.

След обвиненията продуцентите на популярното му YouTube шоу „Тест за връзки“ обявиха, че прекратяват връзките си с комедианта. Акаунтът на шоуто в социалните медии започна да споделя изявленията на жените, които се изказаха.

Писателката и продуцентката на подкасти Тулуг Озлу също публикува в социалните медии свидетелства, изпратени до нея, които включват твърдения за нежелан физически контакт и неподходящи закачки от страна на Сюре.

Той отрече обвиненията и заяви, че ще предприеме правни действия срещу тези, които са ги отправили.

Един от случаите засяга театралната трупа Oda Tiyatrosu в Истанбул, където режисьор е обвинен в експлоатация на млади актьори. Актьорският съюз издаде изявление по повод на докладите, в което заяви, че е получил жалби, че режисьорът е действал неетично по време на кастингите и репетициите.

„Някои млади актьори са били заплашвани, че няма да намерят работа другаде, ако не се съобразят с изискванията на режисьора“, заяви съюзът, като това е включвало събличане на актьорите по време на кастингите и репетициите.

Друг случай засяга Култигин Каган Акбулут, основател и главен редактор на онлайн платформата за култура Argonotlar. Потребител в социалните медии твърди, че мъжът многократно е опитвал да го целуне, е осъществявал нежелан физически контакт и е упражнявал вербален тормоз.

Argonotlar издаде изявление, в което се казва, че Акбулут е признал обвиненията.

Турският клон на Международната асоциация на изкуствоведите (AICA) обяви, че освен Кюлтигън Каган Акбулут, критиците Мурат Алат, Огуз Карайемиш и Ахмет Ергенч, които също са били обект на обвинения в сексуален тормоз, са били отнесени към етичната комисия на асоциацията.

Редактор: Цветина Петкова