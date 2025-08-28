Швеция и Нидерландия призоваха ЕС да наложи санкции на Израел и "Хамас" заради войната в Газа, включително и да суспендира търговското споразумение между ЕС и Израел.

В писмо до върховния представител на ЕС за външните работи Кая Калас шведският и нидерландският външни министри призоваха за целенасочени санкции срещу израелски министри и еврейски заселници на окупираните от Израел палестински територии, както и за нови санкции срещу политическото ръководство на "Хамас".

Те също така поискаха суспендиране на търговската част от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, което позволява свободна търговия в няколко сектора, по-специално в промишлеността и селското стопанство.

Темата ще бъде обсъдена на среща на външните министри на ЕС в Копенхаген в събота, 30 август, предаде АФП.

Израелски танкове обсадиха град Газа, бомбардировките продължават

В писмото от 27 август, „се припомня необходимостта от бързо въвеждане на целенасочени санкции срещу екстремистки израелски министри, които насърчават незаконни заселвания и активно работят срещу договорено решение за две държави, както и необходимостта от допълнителни санкции срещу насилствени заселници“.

Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард призовава от май за санкции срещу крайните десни министри в израелското правителство, които настояват за анексиране на незаконно окупираните палестински територии.

Тя заяви пред шведското обществено радио SR, че целта трябва да бъде да се създадат „трудности“ за министрите, които са водили кампанията за разширяване на еврейските селища в окупираните територии.

Израелска атака по болница в Газа, убити са журналисти (ВИДЕО+СНИМКА)

Каспар Велдкамп подаде оставка като външен министър на Нидерландия миналата седмица, след като нидерландското правителство не успя да се споразумее за нови национални санкции срещу Израел заради тактиката му във войната в Газа. На негово място застана Рубен Брекелманс.

В писмото си Стенергард и Брекелманс поискаха от външната служба на ЕС да „представи допълнителни предложения за начини за увеличаване на натиска върху "Хамас“, която е на власт в Ивицата Газа.

"Хамас" вече е забранена като „терористична“ организация от ЕС и много западни държави.

Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Смъртта е навсякъде, тук се умира от всичко

Организацията на обединените нации официално обяви, че в Газа има глад, като обвини Израел за системно препятстване на помощта по време на повече от 22-месечната война.

Редактор: Цветина Петрова