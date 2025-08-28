Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна във Франция за среща с президента Еманюел Макрон. Това се случи, докато двете правителства провеждат консултации по икономиката и политиката на сигурност на фона на политическа криза в Париж, предаде ДПА.

Мерц кацна в южния френски град Марсилия преди срещата с Макрон в неговата лятна резиденция „Фор дьо Брегансон“.

Макрон обяви пълната си подкрепа за премиера след поискания от него вот на доверие

Преди отпътуването си канцлерът подчерта значението на укрепването на единния пазар на ЕС.

„Този европейски единен пазар е по-важен за Германия, отколкото за почти всяка друга страна. Да имаме отворен европейски пазар и да работим тясно с Франция, както и с много други в Европа, е в нашия най-дълбок икономически интерес“, каза Мерц.

На 29 август половината от кабинета на германския канцлер ще участва в Министерския съвет в Тулон. Сред очакваните германски министри са финансовият министър Ларс Клингбайл, министърът на икономиката Катерина Райхе, министърът на отбраната Борис Писториус и министърът на вътрешните работи Александър Добриндт.

Срещата обаче може да бъде засенчена от дълбока правителствена криза във Франция. Премиерът Франсоа Байру свика вот на доверие в парламента на 8 септември. Очаква се правителството да падне и не може да се изключат нови избори. Въпреки че кризата не засяга пряко президентството, тя отслабва позициите на Макрон.

Мерц и министрите му ще водят преговори с френски кабинет с несигурен мандат. След период на застой в сътрудничеството при предшественика на Мерц, Олаф Шолц, Париж и Берлин сега се стремят към „френско-германски нов старт“.

Отношенията между Макрон и Мерц се смятат за значително по-добри, отколкото тези между френския президент и бившия канцлер. Все пак остава дълъг списък с различия в политиките между двете страни.

Редактор: Мария Барабашка